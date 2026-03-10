Los Maldini del Ártico: la saga Berg que define al Bodø/Glimt

El Bodø/Glimt que hoy asoma por Europa con aire desafiante se sostiene, en buena medida, sobre una historia familiar que ha acompañado al club casi como un hilo conductor. La evolución del equipo, desde sus días remotos hasta este 2026 en el que presume de estructura sólida y ambición continental, corre en paralelo a la de los Berg.

Una familia presente en casi todas las páginas importantes del club y que ahora vuelve a situarlo ante otra cita señalada: la eliminatoria frente al Sporting. Patrick Berg es el último eslabón visible de una genealogía futbolística que en Bodø se pronuncia casi como un apellido institucional.

No solo estuvieron su padre Orjan y su abuelo Harald. También pasaron por el club sus tíos Runar -entre 1992 y 1996 y de 2002 a 2010- y Arild Berg -entre 1993 y 1995 y entre 2002 y 2004-. El árbol familiar se extiende por la historia del Glimt con naturalidad, como si el club y la familia hubieran crecido juntos.

Y la presencia de los Berg no se queda en el campo. Orjan trabaja hoy como jefe del llamado departamento de comunidad del club, mientras que Runar forma parte del área de marketing y ventas. No es raro ver a los tres coincidir por las instalaciones del Bodø/Glimt, como si el club fuera una prolongación de la casa familiar. Allí la tradición no se explica: se respira.

"Personalmente, tengo una larga historia con el Bodø/Glimt. Igual que mi familia. Siento que llevo en las venas la sangre del Glimt", dijo Patrick Berg en 2021 a los medios del club.

El origen de todo está en Harald Berg, el patriarca. A sus 84 años sigue siendo una figura reverenciada en Bodø. No es una metáfora: su estatua preside la entrada del estadio. Fue, salvando las distancias geográficas, el Cesare Maldini de esta historia nórdica que luego continuarían Orjan y ahora Patrick.

Harald jugó en el Bodø/Glimt en dos etapas, entre 1958 y 1964 y entre 1974 y 1981. En esa segunda etapa fue protagonista de uno de los episodios más simbólicos del fútbol noruego: la Copa de 1975. Aquella victoria rompió una frontera invisible que separaba al norte del resto del país. Por primera vez un club de esa región levantaba un gran título nacional.

No era un triunfo cualquiera. Durante años los clubes del norte, situados cerca del Círculo Polar Ártico, vivieron casi al margen del fútbol noruego. No pudieron disputar la Copa hasta 1963. La región estaba aislada: sin trenes, con carreteras precarias y con viajes interminables. Ir de Bodø a Tromsø para jugar un partido suponía prácticamente una jornada entera de trayecto. Tampoco podían ascender a la primera categoría hasta 1972.

Así que cuando el Bodø/Glimt ganó aquella final de Copa al Vard por 2-0 lo hizo siendo todavía un equipo de segunda división. Fue un triunfo deportivo, pero también simbólico: el norte se hacía oír.

Aquel equipo aún se reúne de vez en cuando para recordar la hazaña. Entre ellos, Harald Berg, delantero potente y vertical, de ese tipo de atacantes que hoy recuerdan inevitablemente a Erling Haaland. Entre 1970 y 1974 jugó además en el Den Haag neerlandés, en los años en que el Ajax de Johan Cruyff marcaba el ritmo del fútbol europeo.

Si en aquellos años el Bodø/Glimt apenas podía moverse dentro de su propio país, hoy viaja por Europa con naturalidad. Algo que en los años sesenta habría parecido una fantasía. Harald llegó a disputar la Recopa en 1975, donde el equipo cayó en primera ronda frente al Nápoles. Fue un primer asomo continental.

La historia continuó con su hijo Orjan. No pasó tantos años seguidos en el club, pero su trayectoria también quedó ligada al Glimt. Se marchó en 1988 tras una temporada para jugar en equipos como Rosenborg, Wettingen o Basilea. Regresó en 1999 y ya cerró su carrera allí en 2006.

Orjan alcanzó una final de Copa, aunque no pudo ganarla como sí hizo su padre. También fue internacional con Noruega, igual que Harald -43 partidos-, aunque en su caso sumó 17 encuentros con la selección.

Hoy la bandera familiar la sostiene Patrick. Capitán del Bodø/Glimt y mediocentro defensivo imprescindible, es el encargado de ordenar al equipo desde atrás. Su fútbol tiene algo de arquitecto: precisión en el pase, inteligencia táctica y una lectura del juego que sostiene todo el edificio.

Desde esa posición dirige a un equipo que ya ha eliminado al Inter en los dieciseisavos de final y que mira al Sporting con la ilusión de repetir otra noche grande.

Pero Patrick no pierde de vista el origen de todo. En Bodø el pasado pesa, y él lo sabe. "La forma en que llenaron de orgullo a la gente de la región norte cuando ganaron la Copa en 1975 es el momento más importante de nuestra historia como club", recuerda al hablar de la hazaña de su abuelo.

Paradójicamente, los éxitos del Bodø/Glimt actual ya superan a los de aquellas generaciones. Con Patrick Berg el club ha ganado cuatro Ligas y se ha convertido en un visitante incómodo en Europa.

Como ocurrió con los Maldini en el Milan cuando Paolo superó a su padre Cesare en títulos, Patrick Berg acumula más trofeos que su abuelo. Pero eso no rompe la historia: la prolonga. En Bodø, el apellido Berg sigue siendo una brújula. La saga continúa viva en el Ártico, guiando la evolución de un club que ha aprendido a crecer sin olvidar de dónde viene.