Valverde reivindica a los trabajadores del Real Madrid en plena plaga de lesiones

"Hablo por mí, en lo personal, acá lo tengo todo. El Real Madrid es el mejor club del mundo y tiene a las mejores personas. Siempre estaría dispuesto a mejorar acá porque confío mucho en los trabajadores del Real Madrid", aseguró en rueda de prensa cuando fue preguntado si en su caso se marcharía a Uruguay a buscar una segunda opinión de una lesión.

Valverde reconoció que dentro del Real Madrid tiene a su persona de más confianza y nunca busca fuera del club ningún consejo.

"Tengo a mi mano derecha en el club, con un fisio en el que confío y dejo todas las opciones en lo que él piensa. Por eso, mi cabeza siempre está tranquila y pienso únicamente en el City. Lo de fuera no nos va a involucrar en nada que no sea en dar lo mejor cada uno buscando una gran noche", manifestó.