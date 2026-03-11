El Comité de Disciplina abre expediente por los altercados en el Getafe-Betis

Tras lo reflejado en el acta del encuentro en el apartado de público y recibidas las alegaciones del Getafe, Disciplina confirmó este miércoles la incoación de un expediente extraordinario a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse.

El acta del encuentro, que acabó con victoria local (2-0), reseñó que en el minuto 6 de partido, un grupo de aficionados locales situados en el Fondo Sur Bajo abandonó sus localidades y se dirigió hacia la zona ocupada por aficionados visitantes con la intención de enfrentarse a ellos y el duelo estuvo detenido unos cinco minutos.

"Ante esta situación, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional y el árbitro procedió a detener el encuentro durante unos 5 minutos tras activar la primera fase del protocolo contra la violencia", añadió el colegiado extremeño Hernández Maeso en el acta del partido jugado el pasado domingo día 8.