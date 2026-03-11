Fútbol Internacional
11 de marzo de 2026 - 09:40

El Comité de Disciplina abre expediente por los altercados en el Getafe-Betis

Madrid, 11 mar (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió abrir un expediente extraordinario por los altercados ocurridos en el campo del Getafe durante el partido de la última jornada de Liga ante el Betis entre aficionados de ambos clubes y la intervención de la Polcía.

Por EFE

Tras lo reflejado en el acta del encuentro en el apartado de público y recibidas las alegaciones del Getafe, Disciplina confirmó este miércoles la incoación de un expediente extraordinario a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse.

El acta del encuentro, que acabó con victoria local (2-0), reseñó que en el minuto 6 de partido, un grupo de aficionados locales situados en el Fondo Sur Bajo abandonó sus localidades y se dirigió hacia la zona ocupada por aficionados visitantes con la intención de enfrentarse a ellos y el duelo estuvo detenido unos cinco minutos.

"Ante esta situación, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional y el árbitro procedió a detener el encuentro durante unos 5 minutos tras activar la primera fase del protocolo contra la violencia", añadió el colegiado extremeño Hernández Maeso en el acta del partido jugado el pasado domingo día 8.