Huijsen, Camavinga y Mastantuono regresan a una lista con siete bajas por lesión

El Real Madrid afronta el primer capítulo de un nuevo enfrentamiento ante el Manchester City sin Kylian Mbappé, que se perderá su cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, y con las ausencias por lesión de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

Arbeloa recupera en defensa a Huijsen, sancionado en Balaídos en la última jornada de LaLiga, al francés Camavinga, que no pudo jugar los dos últimos encuentros del Real Madrid por una fuerte infección bucal, y al argentino Franco Mastantuono, sancionado en la competición doméstica por la roja directa que recibió ante el Getafe.

El técnico madridista sostiene su apuesta por la cantera en una convocatoria en la que se cae el central Lamini Fati, pero en la que se mantienen el defensa Diego Aguado y los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

La lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Trent, Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran García, Mendy y Diego Aguado.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim, Mastantuono y Gonzalo.