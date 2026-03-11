Independiente Medellín y Juventud definen en Colombia un cupo para la fase de grupos

En el primer duelo, disputado la semana pasada en el Gran Parque Central de Montevideo, el conjunto colombiano se adelantó en el marcador a los 32 minutos cuando el uruguayo Enzo Larrosa aprovechó un rebote del portero Sebastián Sosa tras un disparo previo y envió el balón al fondo de la red.

Pese a la desventaja, el conjunto uruguayo logró reaccionar y encontró el empate a los 74 minutos con un potente remate de Bruno Larregui que dejó sin opciones al portero Salvador Ichazo.

El empate dejó la serie completamente abierta y trasladó la definición al estadio de Medellín, donde el equipo colombiano, dirigido por Alejandro Restrepo, buscará aprovechar el apoyo de su público para sellar la clasificación.

El Poderoso de la Montaña llega a este compromiso con el impulso anímico de haber puntuado en Montevideo, pero consciente de que su rendimiento en el torneo colombiano -marcado por cuatro derrotas, cuatro empates y una sola victoria- genera dudas en la afición.

Pese a este presente doméstico, el Medellín ha mostrado una cara distinta en el certamen continental, donde ya dejó en el camino al Liverpool uruguayo en la fase previa y ahora espera imponer la jerarquía de su plantilla en el Atanasio Girardot.

Por su parte, el Juventud de Las Piedras aterriza en Colombia con la etiqueta de visitante peligroso y la motivación al tope tras haber conseguido el pasado domingo una victoria histórica por 3-1 ante Nacional en el campeonato uruguayo.

Este triunfo, el primero para los dirigidos por Sebastián ‘Gallego’ Méndez en el torneo local, les permitió salir del fondo de la tabla y llegar con el tanque lleno de confianza para intentar una nueva hazaña internacional, tras haber eliminado previamente a la Universidad Católica de Ecuador y al Guaraní en sus propios estadios.

El choque de estilos será el protagonista de la noche: la propuesta de posesión y presión alta de Restrepo frente al orden defensivo y las transiciones rápidas que han convertido a Juventud en un "matagigantes" fuera de casa.

Con figuras como Bruno Larregui en racha goleadora para los uruguayos y el bloque defensivo del Medellín liderado por el portero Salvador Ichazo, el encuentro promete emociones hasta el final en una serie donde el empate global obliga a ambos a buscar el arco contrario desde el primer minuto para evitar la definición por penales.