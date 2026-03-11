Pellegrini: "Sería un error gravísimo creerse superiores al Panathinaikos"

Antes de dirigir un entrenamiento en el escenario del encuentro, el preparador bético afirmó este miércoles en rueda de prensa que "más que decir hasta dónde uno quiere llegar" en el torneo, "hay que demostrarlo" eliminando a "un equipo grande" como el ateniense e "ir paso por paso", sin "especulación previa", sino ganando "cada emparejamiento sobre el campo".

Pellegrini destacó que "fue muy importante" evitar "esos dieciseisavos de final" de la 'Europa League' al terminar la liguilla entre los ocho primeros -el equipo español fue cuarto con 17 puntos (5 triunfos, 2 empates y 1 derrota)-, ya que "permitió" al Betis "tener mejores resultados en liga" durante el mes de febrero "y estar bien clasificados".

"Seguimos quintos (en LaLiga), estamos en octavos de final de la 'Europa League' y llegamos hasta cuartos en Copa. La evaluación a estas alturas es tan buena como en años anteriores", aseguró el técnico santiaguino sobre la campaña de su equipo.

La buena noticia que ofreció Manuel Pellegrini fue la confirmación de que el centrocampista internacional marroquí Sofyan Amrabat "podría volver a las convocatorias la próxima semana", tras casi cuatro meses de baja por lesión, si bien puntualizó que "difícilmente estará para jugar noventa minutos".