Argentinos del Valencia vivieron su primera 'mascletá': 242 kg de pólvora en 320 segundos

La 'mascletà' es un disparo de pólvora que, en el caso de Valencia y de las Fallas, se lanza todos los días entre el 1 y el 19 de marzo en la plaza del Ayuntamiento.

El disparo de este jueves, con nombre 'Masclethor 5.0" y una previsión de 242 kilogramos de pólvora en unos 320 segundos, corrió a cargo de la Pirotecnia Alpujarreña, una empresa de Granada. Incluyó el 'Martillo de Thor' un efecto atronador creado por esta empresa para la plaza del Ayuntamiento de València.

Los nuevos fichajes, sobre todo los argentinos, el belga Ramazani y el neerlandés Arnaut Danjuma fueron los más asombrados.

La primera plantilla estuvo acompañada en el consistorio por el director general Javier Solís y el director general de fútbol Ron Gourlay.