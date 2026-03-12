Barcelona retorna a Liga Pro con un Benedetto motivado por clasificación en Libertadores

Será el octavo partido de Barcelona desde que lo dirige el venezolano César Farías en la actual temporada, en los que eliminó al Argentinos Juniors por la segunda fase de la Libertadores y al Botafogo por la tercera fase del torneo sudamericano.

En la Liga Pro, Barcelona le ganó por 1-0 a Técnico Universitario y también por 1-0 a su eterno rival, el Emelec, ambos con anotaciones de Benedetto, pero perdió por 2-1 en su visita a Deportivo Cuenca.

Una vez asegurado el billete a la fase de Grupos de la Libertadores, Farías trabajará con algo de tranquilidad para encarar los encuentros del torneo local, en el que daría descanso ante el City a varios de sus jugadores que vienen siendo figuras en ambos torneos.

Por su parte, el Guayaquil City tendrá como su principal referente, al centrocampista argentino naturalizado ecuatoriano, Damián Díaz, una exfigura del Barcelona por varias temporadas.

El líder de la Liga Pro, con 9 puntos y campeón defensor, el Independiente del Valle, echará de menos al atacante Jean Pierre Vernaza, que sufrió una grave lesión en la fecha pasada.

El cuadro del Valle, dirigido por el técnico uruguayo Joaquín Papa, aprovechará el gran momento de su plantilla en el enfrentamiento ante un desesperado Aucas, que acumula dos empates y una derrota.

Liga Deportiva Universitaria de Quito saldrá ante Universidad Católica, atrapado por la ansiedad y el nerviosismo, tras dos derrotas consecutivas, mientras la Católica goleó en la fecha pasada a Leones del Norte.

El Deportivo Cuenca saldrá en su mejor momento de la actual temporada, tras la reciente victoria por 1-0 a domicilio del Aucas, en su choque contra Leones del Norte.

El Delfín, que en tres fechas sumó dos triunfos y un empate, expondrá el invicto ante su compañero de la ciudad portuaria de Manta, el Manta, mientras el Libertad, que también está invicto con dos triunfos y un empate, visitará al Técnico Universitario.

- Partidos de la cuarta fecha de la Liga Pro de Ecuador:

- Viernes: Técnico Universitario-Libertad y Deportivo Cuenca-Leones del Norte.

- Sábado: Independiente del Valle-Aucas; Delfín-Manta y Liga de Quito-Universidad Católica.

- Domingo: Mushuc Runa-Macará; Emelec-Orense y Guayaquil City-Barcelona.