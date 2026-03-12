Barrios se retira del entrenamiento

En la parte final del entrenamiento, en el partido diseñado por el cuerpo técnico del equipo madrileño, el futbolista sintió un pinchazo y abandonó el campo de juego, junto a Óscar Celada, médico del club rojiblanco, para ser evaluado a través de pruebas médicas, cuyo resultado aún no ha sido ofrecido por el Atlético.

Barrios reapareció el pasado martes con minutos en el segundo tiempo, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, de un mes de baja por una lesión muscular sufrida el pasado 5 de febrero en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis en el estadio de La Cartuja.