El presidente de la AFA comparece ante la Justicia en una causa por fraude impositivo

"Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados", declaró Tapia en la puerta de los tribunales, tras comparecer ante el juez.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama aportes impagos por un monto que supera los 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) correspondientes a los últimos dos años.

Según la denuncia, los responsables de la AFA “habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal”, por importes que superan el umbral de punibilidad previsto en el Régimen Penal Tributario.

En la causa también están imputadas otras importantes figuras de la organización, incluyendo al tesorero, Pablo Toviggino, quien compareció ante la justicia el miércoles.

Con la presentación de Tapia, se cierra la ronda de indagatorias ordenada por el juez en lo penal económico Diego Amarante.

En rechazo a la investigación judicial, la comisión directiva de AFA decidió suspender los partidos de todas las divisiones profesionales del país del 5 al 8 de marzo.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de Javier Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, algo que rechazaron de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.