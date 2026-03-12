El Presidente de la AFA quiere que la Finalissima se juegue en el Monumental

Las declaraciones de Tapia sobre la posibilidad de disputar el encuentro en Buenos Aires se producen después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para acoger el duelo entre las selecciones de España y Argentina, como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el 27 de marzo, tras las dudas suscitadas por la guerra en Oriente medio para la celebración del partido en su sede original, el estadio de Lusail en Catar.

Tapia se expresó en declaraciones a la prensa, incluida EFE, minutos después de comparecer ante la Justicia argentina por una causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

"Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", afirmó a la salida de los Tribunales.

El Real Madrid ha mostrado su disposición absoluta a acoger el partido, según informaron a EFE fuentes del club blanco, tras los interrogantes surgidos en torno al encuentro tras el inicio del actual conflicto en Oriente Medio.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, el partido ha estado en el aire, pendiente de poder celebrarse en el escenario previsto o en un recinto distinto aceptado por la Conmebol y la UEFA y ambas selecciones.

Poco después del inicio de la ofensiva bélica la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el aplazamiento de todos sus torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

El pasado lunes, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, informó de que la decisión sobre la disputa de la Finalissima debía tomarse en la siguientes 48 horas.

"Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva", declaró.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: "Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día. Estamos trabajando desde el anterior sábado, que comenzó esta situación, monitorizando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación".