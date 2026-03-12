La Liga de Campeones y la permanencia, en juego en el debut de Quique en Mendizorroza

Quique disputará su segundo encuentro al frente del Glorioso, que regresa a su feudo después de caer en la recta final en Mestalla, en un choque que tenía encarrilado.

A pesar de todo, los babazorros se mantienen fuera de la zona de descenso con dos puntos de ventaja.

El preparador madrileño espera poder mantener su idea, que ya introdujo en su estreno en Valencia, pero las ausencias de varios jugadores podrían obligarle a cambiar el dibujo.

A la sanción de la FIFA al central Facundo Garcés se une la de Jon Pacheco y la de Ander Guevara, expulsados la pasada jornada, además de la lesión de Carlos Protesoni, que no aguantó más de media hora.

En cambio, el conjunto vasco recupera a Víctor Parada y Pablo Ibáñez, candidatos a aparecer en el ‘once’ titular.

La falta de centrales naturales podría provocar el debut de Ville Koski, fichado en el mercado de invierno pero recién recuperado de una lesión.

La falta de centímetros podría ser un hándicap en la zaga vitoriana, pero todo apunta a que Parada, Tenaglia y Otto sean los elegidos, con Yusi y Ángel en los carriles.

En el centro del campo, Pablo Ibáñez está llamado a acompañar a Antonio Blanco y Carles Aleñá, con Lucas Boyé y Toni Martínez en la punta de lanza de un equipo que suma cinco partidos sin ganar, tres de ellos como locales.

A pesar de todo, los albiazules se agarran a la historia, pues el Villarreal no ha ganado en Vitoria en sus cuatro últimas visitas.

Los de Castellón llegan a Vitoria con la intención de trasladar su dinámica de buenos resultados como local a sus partidos como visitante, ya que el equipo castellonense no ha ganado en cuatro de sus cinco últimas salidas.

El Villarreal, que cuarto empatado a puntos con el Atlético que es tercero, busca asegurar lo antes posible su plaza de Liga de Campeones y para ello tratará de mantener o aumentar la distancia con su más inmediato perseguidor, el Real Betis, al que aventaja en once puntos, a falta de once jornadas para la conclusión del campeonato.

La novedad en la convocatoria de cara a este partido, es la entrada del defensa francés Willy Kambwala, por primera vez en la temporada, que recibió el alta médica esta semana tras ser operado el pasado verano de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El resto de lesionados siguen fuera todavía, tanto Logan Costa, Ayoze Pérez como Juan Foyth, están descartados para esta semana.

La duda en el once podría ser la entrada en el equipo titular de Gerard Moreno, aunque por ahora parece que seguiría en el banquillo, y Pau Navarro, que tuvo que abandonar el campo ante el Elche por problemas físicos y aunque las pruebas médicas a las que se sometió el defensa no apreciaron ninguna lesión, Marcelino se mostró prudente sobre su concurso en Vitoria.

Villarreal CF: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona;Comesaña, Pape Gueye, Buchanan, Moleiro; Nicolas Pepe y Mikautadze.