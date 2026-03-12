La UEFA expedienta al portugués Neto, del Chelsea, por empujar a un recogepelotas en París

Los órganos de Disciplina resolverán el procedimiento abierto a Neto, que después pidió disculpas personalmente en privado al joven y también lo hizo de forma pública tras el final del encuentro en el Parque de los Príncipes parisino

"Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme. Le he dado mi camiseta. Siento mucho lo que ha ocurrido", dijo, tras explicar que, como su francés no es muy bueno, su compatriota Vitinha le ayudó a hablar con el chico.