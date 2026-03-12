Ligas Europeas reclaman cambios en reparto de ingresos internacionales y diálogo con FIFA

Reunidas durante dos días en la 52 Asamblea General clausurada este jueves en Sofía, las ligas aprobaron un plan estratégico para 2026-2027, dirigido a preservar el equilibrio competitivo ante la creciente polarización, a crear un marco legislativo para combatir la piratería, a fortalecer el diálogo social y a asegurar el futuro del modelo deportivo europeo. También se hicieron cambios estatutarios para que las ligas femeninas se sumen por primera vea al Consejo Directivo.

El presidente de las ligas, el suizo Claudius Schäfer, aseguró que la expansión del calendario internacional, con más competiciones y más clubes y selecciones participando en ellas, "no debe producirse a expensas de las ligas nacionales" y denunció la "polarización" que genera el reparto de ingresos de estas.

"Los ingresos del fútbol internacional están creciendo a un ritmo significativamente más rápido que los ingresos de las ligas nacionales. Existe un proceso continuo de canibalización del valor de las ligas nacionales, afirmó.

Schäfer opinó que la forma de distribución de los ingresos internacionales, con una proporción excesiva para un mismo grupo de clubes habituales en competiciones internacionales, "es el principal factor de polarización", tanto financiera, como del talento de los jugadores y deportiva.

"La imprevisibilidad de los resultados en el campo es el activo más importante de cualquier competición deportiva. Tendemos a olvidar esto. No debemos hacerlo. La protección del equilibrio competitivo es la piedra angular de nuestra organización y está consagrada en nuestros Estatutos", añadió.

Las Ligas, que junto al sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) denunciaron el pasado octubre a la FIFA ante la Comisión Europea, por abuso de su posición dominante en el fútbol comunitario a la hora de establecer los calendarios de las distintas competiciones, insistieron en la necesidad de "una forma de gobierno más inclusiva".

"Cuando la FIFA toma decisiones sobre el calendario internacional o la expansión de sus competiciones las ligas no están en la mesa, ni los jugadores. La FIFA conserva el poder de tomar decisiones unilaterales que afectan a todo el ecosistema, con poca rendición de cuentas por las consecuencias", dijo Schäfer.

El secretario general del colectivo de ligas, el italiano Alberto Colombo, explicó que los cambios planteados en el reparto de ingresos no son cambios radicales y no se refieren solo a los pagos de solidaridad, sino al modelo de redistribución, y admitió que "el diálogo con la FIFA está abierto", ante la reclamación hecha a la Comisión Europea.

Con representantes de 35 ligas continentales presentes, la Asamblea contó con la intervención del comisario europeo de deportes, el maltés Glenn Micallef, quien defendió la necesidad de proteger la posición de las ligas nacionales como base de la pirámide y del modelo deportivo europeo.

El comisario pidió que se refuerce el modelo de gobernanza para garantizar mayor participación de las partes interesadas en la toma de decisiones y comprometió su apoyo a los esfuerzos para combatir la piratería, que afecta a importantes fuentes de ingresos.