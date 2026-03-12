Más de 20 personas identificadas por la pelea entre aficionados de Celta y Lyon

Así lo ha confirmado este jueves el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, quien ha afirmado que fueron unos 30 aficionados del Celta, encapuchados y armados con palos y tubos, quienes comenzaron la pelea.

“Hay diligencias abiertas y se están investigando los hechos”, ha dicho Losada, aunque de momento, tal y como ha señalado la Policía Nacional, no hay detenidos.

En todo caso, Losada ha enviado un mensaje a los violentos: “Deben saber que sus acciones ni quedan ni quedarán impunes, y que no podrán evitar que Vigo disfrute de tener un equipo compitiendo al máximo nivel en España y Europa”.

Losada ha calificado de “intolerables” estos hechos: “El deporte y la violencia mezclan mal y los violentos deben estar fuera del ambiente deportivo y necesitamos la cooperación de todos, también de los clubes para lograrlo”, ha señalado antes de tranquilizar a los aficionados.

“Al tratarse de un partido de alto riesgo declarado por la comisión antiviolencia la Policía Nacional confirma que se ha preparado un dispositivo de seguridad muy importante. Hay varios grupos de antidisturbios en Vigo y además estarán activados otros grupos especializados”, ha asegurado antes de recomendar a los aficionados que acudan al estadio a disfrutar del partido con tranquilidad.

Tres personas resultaron heridas leves anoche en una pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y el Olympique de Lyon, los cuales se miden esta noche en el estadio de Balaídos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League.

Los aficionados de ambos equipos se enzarzaron a las puertas de un conocido local, el 20th Century Rock, en una de las zonas de ambiente nocturno de Vigo, llamada Areal.