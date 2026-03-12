Tebas: "La Superliga sigue siendo una amenaza"

"El modelo defendido por Al Khelaifi es, en mi opinión, como la Superliga, pero al ralentí. Florentino Pérez quería ir deprisa. Al Khelaifi quiere hacer lo mismo pero en quince años. Por eso la Superliga sigue siendo una amenaza, no inmediata, pero a medio y largo plazo", afirmó Tebas en una entrevista que publica este jueves el diario francés Le Figaro.

El presidente de La Liga aseguró que sólo se conoce la superficie del pacto anunciado por ambos para que el Madrid integrara el EFC (European Football Clubs anterior ECA) presidido por el del París Saint-Germain, y expresó dudas de que sea tan equilibrado como dijeron.

"Tengo experiencia y debe haber uno que ha cedido más que el otro. No estoy convencido de que la amenaza haya desaparecido", agregó.

Tebas también consideró que el conflicto de intereses que representa Al Khalaefi, al tiempo presidente del PSG y del canal de televisión BeIn Sports, es uno de los principales problemas que tiene el fútbol francés.

"Hay que distinguir entre el PSG y las personas que lo dirigen. El PSG es un gran club. Seguirá siéndolo, pero cuidado con las personas que lo dirigen, que para preservar determinados intereses, actúan contra la gobernanza no dan soluciones, lo que reduce la credibilidad del fútbol profesional francés", señaló.

Eso se refleja en los problemas que ha tenido la liga francesa para vender los derechos televisivos de su competición.

"No sé si (los dirigentes del PSG) actúa por o contra los intereses del fútbol francés, pero las ideas que defienden no favorecen en nada al fútbol francés", dijo.