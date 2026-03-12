Villa llega como consejero con “ganas de hacer más grande al Atlético de Madrid”

“Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, expuso en declaraciones a los medios oficiales del club.

Enrique Cerezo, presidente de la entidad, le dio de nuevo la bienvenida. “Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético de Madrid aún más fuerte”, aseguró el dirigente.