13 de marzo de 2026 - 07:10

Arbeloa confía en contar con Mbappé en Mánchester

Madrid, 13 mar (EFE).- El francés Kylian Mbappé seguirá siendo baja ante el Elche en LaLiga, quinto partido consecutivo del Real Madrid que se pierde por un esguince de rodilla, y que, según el técnico Álvaro Arbeloa, podría ser el último, tras mostrarse confiado de su presencia en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium.

Por EFE

"No es un momento complicado, Mbappé está cada día mejor. La evolución que está llevando es en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar y se hicieron todas las pruebas junto a un 'planing' con los servicios médicos y el departamento de preparación física, que está claro que depende mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a para Mánchester", manifestó en rueda de prensa.

Mbappé, con dolencia en la rodilla izquierda desde inicios de diciembre, tan sólo ha podido participar en 9 de los 17 encuentros que ha disputado el Real Madrid en 2026. Desde que paró por completo, tras jugar con molestias, no ha podido participar ante Benfica y Manchester City en la Liga de Campeones junto a Getafe y Celta en LaLiga.

"Quiero que pueda viajar a Mánchester", insistió Arbeloa. "Vamos a ver cómo se encuentra mañana y el domingo, que tomaremos una decisión final. Ojalá esté ahí y ante el Atlético de Madrid. Lo que ocurra con Francia lo abordaremos en ese momento", expuso el técnico madridista sin valorar si su jugador deberá ir a una gira de la selección francesa en amistosos a finales de marzo por Estados Unidos.