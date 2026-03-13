Bartomeu: "Tengo 100% de respeto por los Mossos, pero veo muy extraña su actuación"

Bartomeu ha dicho haber hecho "una declaración muy sincera" ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, sobre las razones que le llevaron a contratar a la empresa Nicestream para lo que, a priori, debía ser un servicio de monitorización de la reputación de club catalán en las redes sociales.

Sin embargo, ha pedido volver a presentarse en el juzgado en las próximas semanas para completar esa declaración una vez se haya leído la nueva documentación que ha aportado la policía autonómica y que estima "entre 5.000 y 6.000 folios más".

"Respeto cien por cien a los Mossos, pero me está extrañando mucho la actuación de esta unidad de investigación. Todo está siendo muy largo y farragoso", ha denunciado Bartomeu a su salida de la Ciutat de la Justicia.

El expresidente y el que fuera su mando derecha como jefe de gabinete en el FC Barcelona, Jaume Masferrer, que también ha declarado hoy, están siendo investigados por presunta administración desleal y corrupción entre particulares.

Y es que, según los Mossos d'Esquadra, pagaron 2,3 millones de euros a Nicestream, utilizando dinero del Barça, para difamar a personas del entorno de la entidad azulgrana que supuestamente se habían significado en contra de su gestión.

Bartomeu ha explicado que durante su declaración ha aclarado a la jueza los motivos por los que contrató a Nicestream y no a otra empresa -"nos gustó porque no tenía clientes en el mundo político", ha apuntado- para llevar acabo un servicio que consideraba muy necesario en ese momento.

"El Barça tradicionalmente ha tenido un control de lo que se publicaba en los medios convencionales y, con el crecimiento de las redes sociales, creíamos que también debíamos monitorizar lo que se decía en las redes", ha afirmado.

La decisión la ocasionó, según Bartomeu, el revuelo que causó la marcha de Neymar al PSG en el verano de 2017 y lo que sucedió los meses siguientes con el 'procés' en Cataluña. "La verdad es que había mucha información en las redes y no podíamos contrastarlas ni podíamos actuar", ha dicho.

Pero que "en ningún caso" contrató la creación de perfiles para difamar a nadie, sino "un servicio de monitoreo de la redes sociales para, a partir de ahí, hacer estrategias y revertir informaciones que no eran ciertas".

Al respecto, Bartomeu se ha desligado de la decisión de la creación de esos perfiles recordando que, como presidente, él ostentaba "la representación del club", pero no trabajaba en él como si lo hace cualquier ejecutivo.

Y que la consigna que se le dio a Nicestream siempre fue "mejorar la imagen y la reputación del Barça" y para eso, "los mensajes han de llegar a las redes sociales siempre en positivo".

En la ampliación del informe de los Mossos d'Esquadra aparecen conversaciones de Whatsapp "entre personas que estamos en el club y que están sacadas de contexto", ha señalado Bartomeu: "Aportaré las conversaciones enteras, porque dentro de un contexto más amplio se entiende mejor".

El expresidente del FC Barcelona también ha justificado que los pagos del contrato con Nicestream fuera siempre fraccionados, "como muchos otros en el club, como por ejemplo el de seguridad o el de limpieza" y no para evitar que pasaran por el control de la junta directiva.

Y también ha matizado que si inicialmente no informó de la existencia de esa contrato a su junta fue "porque lo que hacían era confidencial".

"Tenemos que ponernos en el contexto de 2017, donde hubo enormes momentos de tensión y de mucha preocupación para todos, y queríamos saber qué estaba pasando en Cataluña", ha finalizado.