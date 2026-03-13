Defensor del Pueblo inicia actuación de oficio por exclusión de niños migrantes en fútbol

El Consejo Superior de Deportes (CSD), órgano rector del deporte español, ha reconocido el problema y estudia posibles cambios para garantizar el acceso al deporte de estos menores tutelados, que actualmente se enfrentan a una normativa de la FIFA pensada para proteger a los niños de los abusos de determinados clubes profesionales, pero que no casa con la realidad de los menores que han llegado a España en cayuco.

El Defensor del Pueblo ha apuntado que estas actuaciones se dirigen al CSD y a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, con el objetivo de recabar información sobre la situación y analizar las dificultades que están encontrando estos menores para acceder a la práctica deportiva federada.

La Diputación del Común trasladó a distintas administraciones su preocupación por las consecuencias que está teniendo la aplicación de esa normativa de la FIFA, que impide en algunos casos tramitar o renovar licencias federativas a niños y adolescentes protegidos que participan en equipos de fútbol base, lo que limita su acceso a la competición federada.

Como resultado de estas gestiones, el CSD también ha respondido a la Diputación del Común mediante comunicación oficial en la que reconoce las dificultades que están encontrando estos menores para acceder al deporte federado.

En su respuesta, el organismo estatal señala que analiza posibles vías de actuación y estudia distintas alternativas para abordar este problema, entre ellas la revisión de los criterios actuales de aplicación de la normativa deportiva o la posibilidad de promover cambios que permitan garantizar el acceso al deporte en igualdad de condiciones para estos niños y adolescentes.

La diputada del Común, Lola Padrón, ha valorado las respuestas recibidas y ha destacado la importancia de que las administraciones implicadas estén analizando esta situación.

“El deporte es una herramienta fundamental de integración y desarrollo personal. No podemos permitir que niños que están bajo la tutela de las administraciones públicas encuentren nuevas barreras para participar en algo tan básico como jugar en un equipo federado”, ha señalado Padrón.

"La Diputación del Común continuará realizando seguimiento de este asunto y mantendrá las gestiones necesarias ante las administraciones implicadas hasta que se encuentre una solución que permita garantizar el acceso al deporte federado para estos menores", concluye la nota.