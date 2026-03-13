El Barça estrenará ante el Sevilla una nueva zona de animación para 800 seguidores

Esta zona de la grada se ha bautizado como 'Gol 1957', en homenaje al Estadio inaugurado el 24 de septiembre de 1957, y estará ubicada en la primera gradería del Gol Sur.

La grada de animación ha sido una de las cuestiones recurrentes los últimos años en el Barça, después de que el club decidiera cerrarla a causa de problemas por sanciones y en los desplazamientos.

Sin embargo, en los últimos meses se ha producido un proceso de diálogo con los diferentes grupos de animación y se ha alcanzado un principio de acuerdo.

El club azulgrana ha anunciado también que, después de haber obtenido la aprobación de la licencia correspondiente a la Fase 1C, ya se ha podido habilitar la zona de Gol Norte del Estadio y la nueva disponibilidad de localidades se ha destinado íntegramente a los socios y socias abonados, así como a aquellos que solicitaron su pase el pasado mes de octubre y que finalmente no pudieron obtenerlo.