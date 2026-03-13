Emery se hace centenario en el Aston Villa

Emery ha sumado 100 victorias en 181 encuentros desde que llegara al club inglés en noviembre de 2022 para sustituir a Steven Gerrard y convertir a un equipo que luchaba por no descender al Championship en un candidato a todo. Desde su llegada, los 'Villanos' se han clasificado a Europa tres años consecutivos, incluida la Champions League, y esta temporada han vuelto a la carga. Pese a que han llegado a rivalizar con Arsenal y Manchester City por el liderato de la Premier, el objetivo está puesto en acabar entre los cinco primeros y volver a Champions. En estos momentos son cuartos con 51 puntos.

En Europa League, el buen resultado cosechado en Francia (0-1) les permite ser favoritos para avanzar a cuartos de final y acercarse al otro gran objetivo de la temporada, acabar con la sequía de títulos en Villa Park. El último trofeo que entró en las vitrinas de los 'Villanos' fue la Copa de la Liga en 1996.

Su Villa, además, salvó el honor de los ingleses en Europa esta semana. De los nueve equipos de la Premier que compitieron entre Champions, Europa League y Conference League, solo el Aston Villa consiguió un triunfo. El resto, empates o derrotas, algunas tan sonadas como la del Chelsea, Manchester City y Tottenham.

"Respetamos mucho esta competición porque sabemos de la dificultad de cada partido fuera de casa en Europa", dijo Emery, que se llevó el triunfo ante el Lille gracias a un buen gol de cabeza de Ollie Watkins. "Sabemos cómo le ha ido a los equipos ingleses, lo mal que lo han pasado".

Desde que consiguiera su primera victoria con el Villa el 6 de noviembre de 2022 ante el Manchester United, Emery es el tercer entrenador con mejores registros en Premier, solo superado por Pep Guardiola y Mikel Arteta. El de Hondarribia ha sumado 100 triunfos en 181 partidos, mientras que Arteta acumula 118 en 188, y Guardiola 137 en 207.