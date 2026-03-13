Fallece Enric Reyna, presidente del FC Barcelona en 2003

Reyna, de 85 años, fue promotor inmobiliario de profesión y socio del FC Barcelona desde 1965. Fue directivo del club catalán desde 2000 hasta diciembre de 2002, cuando fue nombrado vicepresidente.

Con la renuncia de Gaspart en febrero de 2003 y hasta la convocatoria electoral se convirtió en el 40 presidente de la historia de la entidad catalana.

Durante los casi tres meses que estuvo al frente de la institución azulgrana, el club consiguió tres títulos de las secciones: la Copa del Rey de baloncesto y de hockey patines, así como la Copa EHF de balonmano.

Dimitió de su cargo para convocar una asamblea extraordinaria que derivaría en una convocatoria electoral y dejó el club en manos de una comisión gestora, presidida por Joan Trayter, que llevó las riendas del club catalán hasta las elecciones del 15 de junio, en las que Joan Laporta venció a Lluís Bassat.

Justo antes de abandonar el cargo, Reyna depositó en el club un par de sobres con contenido confidencial para solventar la difícil situación económica por la que atravesaba la entidad azulgrana. Son los denominados 'sobres de Reyna'.

En el primero de ellos proponía una serie de trueques de jugadores que otorgarían una plusvalía de 50 millones de euros al club: Fabio Rochemback por Gaizka Mendieta (Lazio), Marc Overmars por Sergio Conceicao (Inter de Milán); Thiago Motta por José Mari (Milán) y Gabri por Marcelo Salas (Juventus).

El segundo contenía dictámenes técnicos sobre los terrenos de Can Rigalt y unas ofertas inmobiliarias. Ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta por la junta directiva entrante, al frente de la cual ya estaba Joan Laporta.

En lo profesional, Reyna fue uno de los grandes nombres del sector de la construcción en Cataluña a través de su constructora Amrey. Además fue presidente durante 35 años de la Asociación de Promotores de Barcelona (APCE), de la que también fue miembro fundador en 1969.

Reyna ocupó el cargo de presidente de Fira de Barcelona entre 1987 y 1991, y también presidió el Salón Internacional de la Construcción (Construmat), entre 1979 y 1987.

En su última etapa profesional, centró su actividad en el grupo Amrey, especialmente en su filial Amrey Hotels. Hace apenas unos meses, el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) le otorgó el Premi Especial a la Trajectòria Professional.