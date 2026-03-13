Funcionario mexicano defiende ante Seúl plan de seguridad del Mundial tras alerta de viaje

"Les platicamos todo lo que estamos haciendo en materia de seguridad, que tenemos 40 % más de elementos, compramos más de 700 patrullas, y estamos haciendo el centro de inteligencia más moderno de toda América Latina", dijo a EFE el coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza, sobre su reunión con altos cargos de la KFA.

El funcionario agregó que están reforzando la seguridad en carreteras y pretenden instalar muchos puntos con wifi para que los aficionados siempre tengan conectividad.

La ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, será la base de la selección surcoreana durante el Mundial, mientras el equipo tiene previstos dos partidos de fase de grupos en junio, incluido uno contra México, el coanfitrión.

Tras los disturbios del mes pasado en respuesta a un operativo de las autoridades mexicanas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, Seúl decidió emitir, el 24 de febrero, una alerta especial de viaje para Jalisco y el vecino estado de Guanajuato, que sigue activa y recomienda cancelar o posponer desplazamientos a la zona.

"(Les comunicamos) que fue un tema concreto entre esta organización delictiva y los cuerpos de seguridad, y que posteriormente no se ha tenido ningún otro problema", dijo Garza, al abordar las razones que Seúl debería tener en cuenta para retirar la alerta de viaje antes del evento.

Garza calificó de "evento aislado" el suceso donde, según reportes oficiales, murieron al menos 25 soldados y 30 presuntos integrantes del crimen organizado. El funcionario mexicano explicó a los representantes de la KFA que entre las víctimas mortales solo hubo un civil.

También señaló que las autoridades están comprometidas con garantizar la seguridad no solo de la selección surcoreana, "sino de todos y cada uno de los visitantes que tendremos en el Mundial".

Garza aseguró que en la reunión, de más de una hora, pudieron abordar "todas las inquietudes" y que los representantes de la KFA quedaron "muy tranquilos y conformes".

Por su parte, un representante de la federación surcoreana, que habló con EFE bajo condición de anonimato, reconoció que la situación en México genera preocupación, pero señaló que la organización está en comunicación con las agencias gubernamentales pertinentes y la Embajada de México para monitorizar la evolución de la seguridad.

El funcionario añadió que, según la información disponible, ciudades sede como Guadalajara y Monterrey, donde también jugará un partido la selección surcoreana, han retomado la normalidad y que, tras inspecciones realizadas junto con representantes de la FIFA, "la celebración normal del torneo no parece estar en riesgo por el momento".