Guardiola, elegido mejor entrenador de febrero en la Premier League

En esta lista solo le superan Arsene Wenger, con quince, y el inalcanzable Alex Ferguson, que durante su etapa en el Manchester United cosechó 27 de estos premios.

En febrero, Guardiola dirigió al City a cuatro triunfos, contra Liverpool, Fulham, Newcastle United y Leeds United, y a un empate contra el Tottenham Hotspur durante un mes de febrero en el que se revitalizaron las opciones de ganar la Premier frente al Arsenal.

Sin embargo, sus opciones de títulos se redujeron en la primera semana de marzo, cuando empataron en casa contra el Nottingham Forest, por lo que este fin de semana parten con una desventaja de siete puntos respecto al Arsenal, que tiene un partido más jugado.

Es la primera vez que Guardiola gana este galardón desde diciembre de 2021.

Guardiola se impuso en las votaciones a Keith Andrews, que tiene al Brentford peleando por los puestos europeos y cuyos primeros meses al frente de los 'Bees' le han valido una renovación hasta 2023; y Arne Slot, cuyo Liverpool ganó tres partidos y perdió uno en febrero,

Así como a Michael Carrick, que tras coger el relevo de Rúben Amorim, ganó tres partidos y empató uno para devolver al Manchester United a la lucha por la Champions League.