Guardiola rotará este fin de semana

El técnico de Sampedor atendió este viernes a los medios de comunicación y fue preguntado sobre si hay futbolistas que preferirán descansar este fin de semana para estar más frescos el martes de cara al intento de remontada en Champions contra el Real Madrid.

"Aquí todo los partidos son importantes y no vamos a rendirnos en la Premier League hasta el final. Con el viaje (de Londres a Mánchester) y los tres días entre los partidos, no podemos jugar con el mismo once. Eso no va a pasar, haremos cambios", apuntó.

"Da igual las Premier League que hayamos ganado en los últimos años, mi cabeza ahora mismo está en el West Ham. Entiendo que me preguntéis por el Real Madrid, pero mi mente al día siguiente después del partido en el Bernabéu está en Nuno (Espirito Santo) y su West Ham", agregó.

El técnico español insistió en lo que ha defendido siempre, que la Premier League es "el título más difícil" y que si se dejan algún punto más, la liga estará acabada.

"La Premier es el título más difícil y si tropezamos otra vez se habrá acabado", añadió el español, que tiene ahora mismo una desventaja de siete puntos respecto al Arsenal, que a su vez tiene un partido más.

Otra de las preocupaciones en el City es el estado de Erling Haaland, que solo ha marcado cuatro goles en este 2026 -dos de ellos de penalti- y estuvo desaparecido el miércoles pasado en el Santiago Bernabéu.

Al ser preguntado sobre la disponibilidad del noruego este fin de semana y sobre si su condición física es óptima, Guardiola respondió con un escueto "sí".