Iraola aún no ha decidido su futuro

El preparador vasco, que suma dos temporadas de muchos éxitos en el Bournemouth, termina contrato el próximo 30 de junio y aún no sabe si renovará y se quedará con los 'Cherries' o si se marchará.

"Es algo que tengo que decidir más temprano que tarde", dijo este viernes en rueda de prensa. "Por ahora no hay nada nuevo, cuando lo haya, lo diré".

Iraola está contento en Bournemouth y la trayectoria del equipo es positiva, con la salvación conseguida sin apuros dos años consecutivos y con vistas incluso a los puestos europeos pese a la sangría de jugadores que se han marchado en los dos últimos mercados invernales. El club ha perdido desde verano a los centrales Dean Huijsen e Illia Zabarnyi, el lateral Milos Kerkez y los atacantes Antoine Semenyo y Dango Ouattara.

Preguntado sobre si no ha anunciado su decisión para no trastocar el resto de la temporada, Iraola lo negó y comentó que ha mantenido conversaciones con el club, pero que no puede decir nada al respecto.

"Son conversaciones normales, como ocurren con los jugadores, los agentes y otros entrenadores. Tengo una gran relación con la directiva y hablamos de cosas, pero son temas internos", dijo.

El Bournemouth es noveno, con 40 puntos, lo que certifica virtualmente su salvación, y está a ocho unidades de la quinta plaza.