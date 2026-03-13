La fórmula de Almeyda para el Camp Nou: "Rezar y confiar en lo que se va a hacer"

Almeyda, que compareció en conferencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, penúltima sesión preparatoria antes de viajar el sábado a Barcelona para este partido de la vigésima octava jornada de LaLiga, vaticinó un partido "diferente al de la primera vuelta", cuando su equipo goleó al líder por 4-1.

El entrenador de la formación hispalense, en relación a ese partido, anunció que intentará "hacer cosas parecidas, siendo conscientes de que hace veintitrés años y medio" que el Sevilla "no gana en ese campo" un partido de Liga, lo que es "muchísimo tiempo".

Para el técnico bonaerense "no importa si" los jugadores culés "están cansados" tras haber disputado entre semana un encuentro de Liga de Campeones, ya que "es un rival muy difícil, que no perdona" y del que teme especialmente "el lugar donde la ejecuta la presión", así como sus "jugadas a balón parado".

"Tenemos que empezar a rezar y confiar en lo que vamos a hacer. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo. No es imposible. Confío plenamente en mis jugadores y están demostrando un amor propio terrible", añadió.

Matías Almeyda anunció la reaparición, tras cuatro meses casi inédito debido a una lesión muscular, del extremo suizo Rubén Vargas, un futbolista "importantísimo" que "no se sentía seguro" para disputar unos minutos el pasado domingo contra el Rayo en el Sánchez-Pizjuán pero que "ya está curado. Hizo la semana prácticamente normal".

El preparador sevillista pidió "tranquilidad" al entorno porque "este partido no es una final" a pesar de que el equipo carga "con ese sentimiento desde ese primer día" de la pretemporada por la obligación "de salir de esos puestos incómodos para un club como éste", y deseó que el Sevilla vuelva " a la zona en la que merece estar" y que ello le devolverá también "tranquilidad".

Almeyda añadió al respecto que es excesivo que "en un momento se habló de Europa", y se preguntó "¿qué Europa?" cuando la realidad es que está "jugando por no perder la categoría", aunque ello no significa que "haya que ir a perder contra el Barcelona" porque "no existe ningún entrenador que piense en perder".

El argentino, que no quiso hacer comparativas de extremo barcelonista Lamine Yamal con otros grandes jugadores de la historia del fútbol, sí destacó que "hoy en día es el mejor del mundo y cada día que pasa lo hace mejor", por lo que "da gusto verlo jugar".

Almeyda puntualizó que en el conjunto azulgrana hay "otros grandes jugadores en cada línea" y que tienen "un enorme entrenador", en alusión al alemán Hansi Flick.