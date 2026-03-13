La Real Sociedad buscará la segunda plaza ante el Real Madrid en Zubieta

El conjunto vasco llega en un momento de forma excelente a esta gran cita ya que no ha perdido todavía ningún partido en 2026 en la competición liguera -sí fue apeado de la Copa- y su última derrota se aleja casi a tres meses de competición.

La Real tiene virtualmente conseguida su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, aunque ser tercera clasificada no es lo mismo que segunda porque eso eliminaría el riesgo de una eliminatoria más a disputar, y el subcampeonato reafirmaría el éxito del proyecto encabezado por el técnico Arturo Ruiz en su primera temporada al frente del banquillo.

Ciertamente los enfrentamientos previos contra el conjunto blanco no ayudan a ser muy optimistas para las vascas ya que el Real Madrid se ha impuesto casi siempre que ha jugado ante el conjunto blanquiazul, tanto en sus encuentros en Valdebebas como en los de San Sebastián.

La Real, para encontrar una victoria, tiene que echar la vista atrás 5 años, porque desde 2021 sólo ha conseguido un empate contra las madridistas en Liga y todo lo demás ha sido sucesión de derrotas, que los aficionados realistas confían en dejar atrás en la tarde de este sábado en una temporada sobresaliente hasta la fecha.