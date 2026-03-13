Lamine Yamal y Eric Garcia se reincorporan al grupo

El atacante de Mataró se perdió la sesión del jueves por un cuadro de malestar general leve y el polivalente zaguero de Martorell se ejercitó al margen tras perderse el compromiso europeo del martes contra el Newcastle (1-1) por precaución.

Así pues, todo apunta a que ambos jugadores estarán a disposición del entrenador, Hansi Flick, que comparecerá este sábado en rueda de prensa tras el último entrenamiento matinal antes del partido contra el Sevilla de la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

También han completado la sesión de este viernes los jugadores del filial Eder Aller, Álvaro Cortés, Tommy Marqués y Xavi Espart.