Las bajas de Olasa y Dela obligan a Castro a cambiar el once en Vallecas (Madrid)

Dela cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas. Mismo castigo que tiene Olasa después de haber sido expulsado con roja directa en el último choque de Liga ante el Girona en el Ciutat de València.

La ausencia de Dela la cubriría, en principio, Matturro, que formaría con Matías Moreno en el eje de la zaga del Levante en Vallecas. Además, Arriaga ocuparía el puesto de Olasa en la medular junto a Oriol Rey, que ya fue titular en el último partido de LaLiga EA Sports.

Además, los centrocampistas Ugo Raghouber y Kareem Tunde arrastran unas molestias musculares que les han impedido ejercitarse con normalidad durante la semana y todavía no está confirmado si estarán listos para ser titulares en Vallecas o incluso entrar en la convocatoria.

Para este partido el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué, Elgezabal, Pablo Martínez ni Carlos Álvarez.