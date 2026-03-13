Reece James renueva con el Chelsea hasta 2032

El inglés, que tenía contrato hasta 2028, ha extendido otros cuatro años el acuerdo después de mostrar un gran nivel esta temporada al disputar 26 partidos de Premier League, con el equipo ocupando la quinta plaza, y ocho de Liga de Campeones, donde la entidad tendrá que remontar un resultado adverso (5-2) en la vuelta de octavos ante el Paris Saint-Germain.

James, de 26 años de edad y que seguirá siendo el jugador mejor pagado de la plantilla, ha jugado en 225 encuentros en total con el Chelsea en los que ha ganado la 'Champions' y la SuperCopa de Europa en 2021 y la pasada temporada consiguieron la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes.

Esta temporada uno de los grandes objetivos es el Mundial con Inglaterra después de haberse perdido las dos últimas dos citas por lesión (Eurocopa 2024 y Mundial 2022).

El futbolista volvió a ser convocado en marzo de 2025 para los encuentros de clasificación de la Eurocopa ante Letonia y Albania después de dos años de ausencia y, aunque se perdió la ventana de octubre por lesión, también participó en los parones de septiembre y noviembre.