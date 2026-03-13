Semenyo, mejor jugador de febrero de la Premier League

"Estoy en un momento brillante. Ganar este premio es algo que nunca olvidaré. Ha sido un comienzo increíble en el club y estoy aprendiendo mucho todos los días. Sinceramente me siento mejor jugador", expresó el extremo entrenado por Pep Guardiola, que a su vez fue elegido mejor entrenador de febrero

"Me han hecho sentir muy bien desde el primer día. Mi enfoque ahora es seguir mejorando y ayudar al equipo a lograr los mejores resultados posibles. Tenemos mucho por lo que jugar", sentenció el futbolista.

"Me alegro mucho por él", agregó Guardiola. "Es una persona increíble y se lo merece".

El internacional ghanés fichó en el mercado invernal por los 'Sky Blues' procedente del Bournemouth de Andoni Iraola por una cifra cercana a los 72 millones de euros y firmó un contrato de cinco años y medio.

Esta temporada ya suma 15 goles en la Premier League, solo superado por su compañero Erling Haaland y por Igor Thiago, del Brentford, con 22 y 18 goles, respectivamente.

Semenyo se impuso en la votación -que combinó el veredicto de aficionados y un panel de expertos- a una lista de nominados entre los que figuraban Viktor Gyokeres, Dango Ouattara, Benjamin Sesko, Virgil van Dijk y su compañero de equipo Nico O'Reilly.