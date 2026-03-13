Slot sobre las resultados en la 'Champions': "Es demasiado pronto para sacar conclusiones"

"Es importante no sacar conclusiones después de una ronda de partidos porque es una muestra muy pequeña. Nunca es lo más inteligente hacerlo porque quizá la próxima jornada tenemos una conclusión totalmente diferente", aseguró Slot en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Tottenham Hotspur.

Dominadora absoluta por la cantidad de equipos entre los 16 mejores de la máxima competición europea, con seis clubes, incluidos cinco en el top ocho de la fase liga, ninguno de los equipos fue capaz de sacar un resultado positivo en la ida de los octavos de final.

El martes, el Liverpool cayó sorprendentemente en Estambul ante el Galatasaray, donde ya había perdido en la fase liga, mientras que el Tottenham, precisamente su rival en la Premier League, salió derrotado del estadio Metropolitano por 5-2.

Por otro lado, el Newcastle United empató 1-1 con el Barcelona, aunque el conjunto azulgrana igualó en el último minuto por medio de un penalti transformado por Lamine Yamal.

El miércoles siguió la misma dinámica con el empate del Arsenal ante el Bayern Leverkusen (1-1) gracias a un penalti muy protestado por los alemanes y con las goleadas que recibieron Manchester City y Chelsea ante el Real Madrid (3-0) y Paris Saint-Germain (5-2) respectivamente.

"En general, no es útil para los clubes ingleses no tener un parón invernal, pero no estoy diciendo que todos estos equipos hayan perdido porque no tengamos un parón de invierno. ¿Por qué? Porque en los octavos de final de Europa te enfrentas a equipos muy buenos. Y cinco de los seis equipos de la Premier League jugaron fuera de casa", completó el técnico neerlandés.

Slot añadió que los márgenes fueron muy pequeños en los partidos de Liverpool, Arsenal y Newcastle y reconoció que no vio venir el 3-0 en el partido de Manchester City después de ver los primeros momentos del encuentro.