2-1. El PSG sigue líder sin jugar

El Lens de Pierre Sage estaba a un punto del vigente campeón, pero sucumbió ante un equipo al alza como el Lorient, que solo ha perdido uno de sus últimos quince partidos en la competición y que mira a la zona europea.

El Lens, que dio síntomas de mejoría en la pasada jornada, no pudo mantener su buen papel como visitante y sufrió su tercera derrota en nueve partidos fuera de su estadio.

Fue a contracorriente en el marcador después de que el conjunto de Olivier Pantaloni tomara ventaja en el minuto 18 con un gol del senegalés Bamba Dieng, que recogió el rechace del meta Robin Risser tras un cabezazo del marfileño Bamo Meite y con una gran volea llevó el balón a la red.

Dio la sensación de que la segunda parte iba a suponer un giro en el partido porque en el minuto 49 empató el Lens por medio de Odsonne Edouard a pase de Mamadou Sangare.

Pero otra vez el Lorient aprovechó la precipitación de su rival y volvió a ponerse por delante pasada la hora de juego con un tanto de Aiyegun Tosin tras recibir un balón de Arseni Kouassi.

El Lens fue incapaz de evitar la derrota a pesar de su insistencia y encajó su segundo revés en cuatro encuentros. En el último mes, el conjunto de Sage solo ha ganado un partido.

Es segundo, a un punto del París Saint Germain, que tiene un partido menos. El Lorient, que llevaba tres empates seguidos, vuelve a ganar y se acerca a la zona europea de la Ligue 1.