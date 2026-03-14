Fútbol Internacional
14 de marzo de 2026 - 15:59

Abqar, expulsado por pellizcar los genitales a Sorloth

El noruego Alexander Sorloth, del Atlético Madrid, víctima de la llamativa acción de Abdel Abqar, quien le pellizcó los genitales.
El noruego Alexander Sorloth, del Atlético Madrid, víctima de la llamativa acción de Abdel Abqar, quien le pellizcó los genitales.154658+0000 PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Abdel Abqar, defensa del Getafe fue expulsado durante el partido que disputa su equipo ante Atlético Madrid por pellizcar los genitales a Alexander Sorloth.

Por ABC Color

En el minuto 55, el árbitro Miguel Ángel Ortiz mostró la cartulina roja directa al defensor marroquí Abdel Abqar, del Getafe.

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Avisado desde el VAR, comprobó a través de las imágenes como Abqar le pellizcaba los genitales a Alexander Sorloth en el centro del campo cuando el balón no estaba cerca.

Después de esa acción, Sorloth tiró al suelo con un agarrón al jugador del Getafe. Por ese gesto, el atacante del Atlético de Madrid vio una cartulina amarilla. EFE