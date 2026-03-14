Abqar, expulsado por pellizcar los genitales a Sorloth

En el minuto 55, el árbitro Miguel Ángel Ortiz mostró la cartulina roja directa al defensor marroquí Abdel Abqar, del Getafe.

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Avisado desde el VAR, comprobó a través de las imágenes como Abqar le pellizcaba los genitales a Alexander Sorloth en el centro del campo cuando el balón no estaba cerca.

Después de esa acción, Sorloth tiró al suelo con un agarrón al jugador del Getafe. Por ese gesto, el atacante del Atlético de Madrid vio una cartulina amarilla. EFE