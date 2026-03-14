Carvajal, Fran García y Camavinga, novedades en el once de Arbeloa

Condicionado Arbeloa por nueve ausencias por problemas físicos y la sanción de Franco Mastantuono, el técnico madridista da descanso en el encuentro liguero situado entre la eliminatoria europea ante el Manchester City a Trent Alexander-Arnold y Arda Güler.
Arbeloa mantiene su confianza en Thiago Pitarch, joven centrocampista canterano de 18 años, que es titular por cuarto encuentro consecutivo.
Por su parte, Éder Sarabia, entrenador del Elche, opta por una defensa de cinco jugadores para la visita al Bernabéu con André Silva de referencia en ataque.
El Real Madrid inicia el partido con Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouaméni, Camavinga, Thiago, Fede Valverde, Brahim y Vinícius.
El once titular del Elche lo forman: Dituro; Buba Sangaré, Chust, Affengruber, Petrot, German Valera; Martim Neto, Febas, Redondo, Lucas Cepeda; André Silva.