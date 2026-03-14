Fútbol Internacional
14 de marzo de 2026 - 16:05

Carvajal, Fran García y Camavinga, novedades en el once de Arbeloa

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Madrid, 14 mar (EFE).- La entrada de Dani Carvajal y Fran García en los laterales y de Eduardo Camavinga en el centro del campo son las tres novedades en el once de Álvaro Arbeloa para el duelo liguero del Real Madrid ante el Elche, que encara con diez bajas.

Por EFE

Condicionado Arbeloa por nueve ausencias por problemas físicos y la sanción de Franco Mastantuono, el técnico madridista da descanso en el encuentro liguero situado entre la eliminatoria europea ante el Manchester City a Trent Alexander-Arnold y Arda Güler.

Arbeloa mantiene su confianza en Thiago Pitarch, joven centrocampista canterano de 18 años, que es titular por cuarto encuentro consecutivo.

Por su parte, Éder Sarabia, entrenador del Elche, opta por una defensa de cinco jugadores para la visita al Bernabéu con André Silva de referencia en ataque.

El Real Madrid inicia el partido con Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouaméni, Camavinga, Thiago, Fede Valverde, Brahim y Vinícius.

El once titular del Elche lo forman: Dituro; Buba Sangaré, Chust, Affengruber, Petrot, German Valera; Martim Neto, Febas, Redondo, Lucas Cepeda; André Silva.