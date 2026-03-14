Fútbol Internacional
14 de marzo de 2026 - 09:45

Cervi, Manu Fernández y Yoel Lago, descartes de Giráldez para la Cartuja

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Vigo, 14 mar (EFE).- El argentino Franco Cervi y los defensas Manu Fernández y Yoel Lago son los tres descartes técnicos de Claudio Giráldez para el partido de mañana contra el Betis, un rival directo en la pelea por la quinta plaza.

Por EFE

El entrenador del Celta, además, no puede contar por lesión con el centrocampista Miguel Román, quien el pasado jueves fue operado de la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que le obligará a perderse lo que resta de temporada.

La lista de convocados la formarán 24 futbolistas: Iván Villar, Radu, Vidal, Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Álvaro Núñez, Matías Vecino, Javi Rueda, Pablo Durán, Williot Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Fer López, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui.