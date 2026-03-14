Cervi, Manu Fernández y Yoel Lago, descartes de Giráldez para la Cartuja

El entrenador del Celta, además, no puede contar por lesión con el centrocampista Miguel Román, quien el pasado jueves fue operado de la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que le obligará a perderse lo que resta de temporada.

La lista de convocados la formarán 24 futbolistas: Iván Villar, Radu, Vidal, Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Álvaro Núñez, Matías Vecino, Javi Rueda, Pablo Durán, Williot Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Fer López, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui.