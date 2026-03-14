Conjura 'blue' con el árbitro en medio

Fue una de las imágenes de la jornada en la Premier. Los once hombres del cuadro londinense se concentraron en el centro del campo, como siempre antes de cada partido, y se abrazaron unos a otros. Una piña de jugadores que dejó al juez del choque, que no se quiso apartar, en el centro, en una situación absurda sin que a nadie le llamara la atención.

Paul Tierney, mientras sus auxiliares se retiraron justo antes de que se formara la piña de futbolistas, permaneció en su sitio hasta que todos se retiraron para que el partido comenzara.