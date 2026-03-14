Florentino Pérez recibe a los jugadores y felicita a Valverde por su triplete al City

A la llegada del autobús del Real Madrid al estadio Santiago Bernabéu, la plantilla se encontró con la visita de Florentino Pérez antes de su entrada a los vestuarios.

El primero en encontrarse con el máximo mandatario fue Arbeloa, al que detuvo Florentino Pérez para dialogar con él entre sonrisas y con buen ambiente. A continuación fueron saludando al presidente del club blanco todos los jugadores convocados para un partido de LaLiga que encara el Real Madrid con diez bajas.

Mostró especial cariño Florentino Pérez con Fede Valverde, al que felicitó por el primer triplete de su carrera, el marcado el pasado miércoles en la ida de octavos de final de la 'Champions' al City, y también con Eduardo Camavinga, Vinícius y Brahim Díaz, con los que se abrazó e intercambió unas palabras.