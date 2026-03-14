Francés, Ounahi y Joel Roca, novedades para recibir a un Athletic con cuatro cambios

En el equipo catalán el defensa Francés y los atacantes Ounahi y Joel Roca, autor del gol en el descuento del empate de la última jornada contra el Levante (1-1), vuelven a la alineación en el puesto de Vitor Reis, baja por sanción después de completar los últimos 21 partidos, y Thomas Lemar y Claudio Echeverri, suplentes de inicio.

Míchel buscará ganar para alejarse del descenso y acercarse a Europa con un once formado por Gazzaniga; Hugo Rincón, Francés, Blind, Arnau; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Joel Roca; y Vanat.

Valverde formará con Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Navarro, Oihan Sancet, Berenguer; y Williams.

Yuri, Galarreta, Navarro y Oihan Sancet jugarán de inicio en el lugar de Adama Boiro, Alejandro Rego, sancionado, Unai Gómez, lesionado, y Selton Sánchez, respecto a la derrota contra el Barcelona (0-1).