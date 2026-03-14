Iñaki Williams disputa en Girona su partido 500 con el Athletic

Antes que el actual capitán lograron ese hito José Ángel Iribar (614), Oscar de Marcos (573), Iker Muniain (560), Txetxu Rojo (541), Joseba Etxeberria (514), Andoni Iraola (510) y Markel Susaeta (507). A estos dos últimos podría alcanzarlos el mayor de los Williams al final de esta temporada si juega los diez encuentros ligueros que restan para concluir el campeonato.

Iñaki (Bilbao, 15-06-1994) debutó con el primer equipo el 6 de diciembre de 2014 en un encuentro liguero frente al Córdoba en San Mamés, a las órdenes de Ernesto Valverde.

En estas doce temporadas el delantero ha jugado 397 partidos de Liga, 52 de Copa del Rey, 3 de Liga de Campeones, 42 de Liga Europa y 6 de Supercopa en los que ha marcado 114 goles.

Una cifra que le coloca en la 19ª posición de ese ránking histórico del Athletic, a dos tantos de los 116 que marcaron Rafa Iriondo y Julen Guerrero y a cuatro de los 118 de Carlos Ruiz, Manu Sarabia y Fernando Llorente.