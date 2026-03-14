Martín Demichelis: "Las palabras ilusión y valentía me gustan para este momento"

"¿Qué se necesita para ser campeón? Valentía y personalidad. Si quieres destacar en esta profesión tienes que sacar momentos difíciles. Me gusta la frase que dice que cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. No trabajo alejado de los jugadores, hay que ser valiente, me gustan esas palabras, ilusión y valentía", ha explicado en una rueda de prensa.

El técnico se ha mostrado nuevamente optimista sobre la situación del equipo: "La realidad es que nosotros, me refiero al cuerpo técnico, somos los primeros que tenemos que ser optimistas. Nosotros somos conscientes de la necesidad, pero no hay que entrar en pánico, hay que entrenarse bien, convivir bien".

El responsable del partido no ha querido enseñar sus cartas al rival: "Lo dije antes de jugar, soy un entrenador pragmático, intento interpretar el presente de los jugadores y me gusta mucho jugar con extremos"

"Osasuna normalmente te atropella, con un volante más y mayor presencia en área pensaba que nos sentiríamos más cómodos. Con los cambios modificamos el sistema, soy abierto y lo importante es que los jugadores se entrenen bien y estén a disposición del entrenador", ha explica.

Demichelis tiene muy claro el camino que tiene que seguir su equipo: "Necesitamos en este tramo final estar unidos, ese es el camino. El otro día leí una frase muy linda, de aquí hasta el final, todos unidos. Nos preparamos muy bien para el partido, soy optimista y queremos regalarle a la afición un buen partido y un triunfo, esperamos a la afición mañana porque nos preparamos pensando en eso".

El entrenador también se ha referido a la expulsión de Virgili: "Para Virgili no verse en el once pudo ser una frustración, estuvo a punto de marcar, pero me gustó que después quiso reaccionar con la presión. Chocó con un rival y entró por detrás, la próxima vez correrá 20 metros más. Ahora necesita doblegar esfuerzos ahora, no me gusta poner a jugadores que no se entrenan bien", señaló.

Uno de los temas más destacados de la comparecencia ha sido la disponibilidad de Antonio Raíllo: "De la parte médica se encarga el doctor, pero me gusta que quieran estar los que no están. Raíllo salió por una decisión suya en cuanto a molestia, estuvo fuera dos días y volvió a entrenar. Es el capitán, que quiera estar mañana en la situación en la que estamos, que es una final, es muy importante", ha indicado.

Demichelis ha hecho un llamamiento a las leyendas mallorquinistas: "Lo único que digo y pido es unidad, a la gente que va a venir especialmente. Mira, ojalá aparezcan los exjugadores que representan tanto como los argentinos, ojalá se aparezcan y muestren unidad. Ojalá se acerquen tantísimos, mis puertas están abiertas para todos. Rafa Nadal es madridista pero es mallorquín", ha sentenciado.