Simeone: “El rendimiento grupal está siendo superior”

“Están trabajando muy bien todos. Hay mucha gente detrás de todo lo que pasa en los partidos. Hay mucho esfuerzo de parte de todos para que los chicos puedan dar el máximo, que a veces es difícil porque jugamos muy seguido. El rendimiento colectivo y grupal está siendo superior”, valoró al término del encuentro en el Metropolitano.

“Me quedo con el muy buen trabajo de todo el equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo. El primer tiempo fue muy bueno, pudimos habernos ido con más ventaja en el marcador”, expuso el técnico, que consideró que en la segunda parte, con superioridad numérica, a su equipo le “faltó la contundencia” que suele tener.

“Nos faltó ese esprint final, donde en el último pase podemos elegir mejor. Ellos, con el 1-0, tuvieron situaciones de gol, donde Juan Musso estuvo fantástico. Nos quedamos con un primer tiempo espectacular, un segundo tiempo que tuvimos situaciones también para poder concretar y con un resultado que queríamos y necesitábamos”, abundó.

Nahuel Molina marcó el golazo de la victoria. “Tiene ese tipo de golpeo, tuvo otra que la sacó muy bien en el portero en el primer tiempo y lo tiene, claro que lo tiene. Tiene muy buen golpeo desde media distancia”, declaró.

Simeone afirmó que no ha visto las imágenes del gesto de pellizcar los genitales que supuso la expulsión de Abqar, al tiempo que explicó que cambió a Alexander Sorloth porque ya tenía una tarjeta amarilla: “Estaba ahí al límite de cualquier falta que podía interpretar una doble amarilla, así que decidimos sacarlo para que todo siga con tranquilidad”, afirmó.