Técnico español es sancionado en Perú por encarar a hinchas

La decisión de suspensión de Javier Rabanal fue anunciada el viernes por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 peruana, que también impuso una sanción de dos fechas al centrocampista creativo Jairo Concha.

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Las sanciones fueron emitidas por una denuncia presentada por Alianza Lima, lo que haría que, en caso de mantenerse los cuatro partidos de apelación para Rabanal luego de la apelación que presentará Universitario, el español se perdería el clásico del fútbol peruano ante el equipo blanquiazul.

La comisión señaló que la decisión se tomó por “ofensas contra el honor” al término del partido disputado en el estadio Alberto Gallardo, de Sporting Cristal, en el que Rabanal, Concha y otras personas protagonizaron un intercambio de palabras con hinchas del equipo celeste, según mostraron luego imágenes difundidas por medios locales.

“La suspensión será efectiva desde la notificación”, señaló el ente disciplinario, mientras se informó que el Universitario de Deportes apelará la medida.

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Aunque el Sporting Cristal no presentó ninguna queja por los incidentes al término del partido de la cuarta jornada del Apertura, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 aceptó el pedido del Alianza Lima, el clásico rival de la U, para que se investiguen los incidentes.

La sanción se conoce tan solo un día antes de que Universitario, que ocupa la cuarta posición del Apertura con 11 puntos, a cinco del líder Alianza Lima, reciba en el estadio Monumental al UTC, tercero de la competición, con 13 unidades. EFE