3-0. El español Gabri Veiga marca con el Oporto en su victoria frente al Moreirense

En el minuto 14, Veiga, que se formó en el Celta y llegó esta temporada al Oporto, abrió el marcador para los 'dragones' tras un rebote inicial de Oskar Pietuszewski y dedicó el gol a su compañero de equipo Thiago Silva, cuya madre falleció recientemente.

El extremo polaco Pietuszewski se resarció de su oportunidad pérdida poco después, en el minuto 25, en un rápido contraataque en el que Froholdt llegó al área y le dio una asistencia que aumentó la ventaja de los locales.

Como guinda del partido, el brasileño William Gomes selló el encuentro con un tercer y último gol, de nuevo gracias a una asistencia de Froholdt.

Con esta nueva victoria, el Oporto acumula 69 puntos en la competición lusa, siendo el líder por delante del Sporting, con 62 y a la espera de jugar su partido correspondiente a esta jornada de liga, y el Benfica, con el mismo número. El Moreirense, por su parte, acumula 35 puntos y ocupa la posición número 8.