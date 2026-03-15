6,32% de participación en las elecciones del Barcelona a las 11:00 CET

En la primera comparecencia del día, el portavoz de la entidad ha informado de que 5.977 socios han votado en el Spotify Camp Nou, 565 en Girona, 113 en Andorra, 412 en Tarragona y 173 en Lleida.

Este 6,32% de participación supone un descenso notable respecto al 24,05% registrado en los comicios de 2021 a la misma hora, unos datos poco representativos, puesto que en aquella ocasión se habilitó el voto por correo en unas elecciones condicionadas por la pandemia.

En las elecciones de 2015, la participación a las once de la mañana era del 8,86% y en 2010, las más masivas de la historia con un total de 57.088 votantes, era del 5,20%.

Este domingo, la jornada se ha iniciado con normalidad y el club actualizará los datos de participación sobre las dos del mediodía. Se espera que la mayoría de socios acudan al Spotify Camp Nou antes del encuentro que enfrenta al conjunto azulgrana y al Sevilla a las 16:15 horas.