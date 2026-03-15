Aitana Bonmatí y Sergio Busquets acuden a votar bajo la presencia de Joan Laporta

La futbolista catalana, que al estar lesionada no está convocada para el encuentro de la Liga F que este domingo juega su equipo en La Coruña, ha votado por primera vez en unos comicios de la entidad.

La tres veces ganadora del Balón de Oro ha acudido acompañada de un amigo y bajo la presencia del presidente saliente del club, Joan Laporta, y el exdirectivo responsable del equipo femenino, Xavi Puig. De hecho, el candidato le ha hecho una foto poco después de ejercer su derecho a voto.

"Hoy me hace mucha ilusión estar aquí, ejercer mi derecho a voto y formar parte de un día tan importante para el barcelonismo con tanta gente desplazándose para ejercer su derecho a voto en un club tan democrático", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación Aitana Bonmatí.

Pese a la presencia de Laporta y Puig, Aitana no ha desvelado a quién votará -"el voto es privado", ha recordado- y ha subrayado que le gustaría que el ganador de los comicios "no solo siguiera apostando por el femenino, sino que lo mejorara".

Busquets, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas, si bien la candidatura 'Defensem el Barça' ha publicado un mensaje en la red social X en el que asegura que la leyenda azulgrana ha votado por Joan Laporta.