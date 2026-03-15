Ashley Cole, nuevo entrenador del Cesena

"El Cesena FC anuncia el nombramiento de Ashley Cole como entrenador del primer equipo. El nuevo técnico ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2026, con opción a prórroga sujeta a ciertas condiciones", informó el club 'bianconero'.

Será la primera vez que esté al frente de un equipo en solitario, aunque cuenta con experiencia en proyectos ambiciosos. En 2021, se unió al cuerpo técnico de la selección sub-21 de Inglaterra, y entre 2022 y 2023, fue segundo entrenador de Frank Lampard en el Everton y el Chelsea, y de Wayne Rooney en el Birmingham City.

Posteriormente, regresó a la Federación Inglesa de Fútbol, ​​primero como asistente de Lee Carsley, al frente de la selección sub-21, y luego, entre agosto y noviembre de 2024, como segundo entrenador de la selección absoluta de Inglaterra.

Su primer partido con el Cesena será este mismo martes 17 de marzo ante el Mantova. Cole hereda un equipo que no gana desde el pasado 6 de febrero, pero aún en puestos de 'play-off' de ascenso a Serie A.