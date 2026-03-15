Bartomeu: "Las elecciones es lo que diferencia al Barça de los grandes clubes"

"Las elecciones es lo que nos diferencia de los grandes clubes, es la fiesta de la democracia, lo que el Barça representa. El club es de los socios y hoy ejercemos nuestro derecho a votar y es algo que tenemos que celebrar. Espero que haya mucha participación", ha asegurado.

Bartomeu ha comentado que hoy comerán con toda la familia, algunos irán al estadio, pero que él prefiere ver el partido ante el Sevilla (16:15 CET) por televisión.

"A parte de todo eso es un día triste. Quiero hablar de la muerte del expresidente Enric Reyna, es una persona muy querida, un gran barcelonista que fue presidente en momentos muy difíciles. Envío las condolencias a la familia", ha dicho.